Oki Electric Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oki Electric Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 68,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oki Electric Industry 25,72 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 102,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at