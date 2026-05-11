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11.05.2026 06:31:29
Okinawa Cellular Telephone hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Okinawa Cellular Telephone hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 33,77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,06 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,99 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 142,05 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Okinawa Cellular Telephone ein EPS von 130,26 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 86,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 84,31 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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