Okinawa Cellular Telephone legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Okinawa Cellular Telephone veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 23,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at