Okinawa Cellular Telephone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Okinawa Cellular Telephone hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,84 Prozent auf 22,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at