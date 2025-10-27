Okinawa Cellular Telephone: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Okinawa Cellular Telephone hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Okinawa Cellular Telephone einen Umsatz von 21,34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at