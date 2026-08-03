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03.08.2026 06:31:29
Okinawa Electric Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Okinawa Electric Power präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Okinawa Electric Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 134,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,35 Prozent auf 48,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,51 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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