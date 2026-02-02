Okinawa Electric Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Okinawa Electric Power lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 78,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 73,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Okinawa Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 56,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at