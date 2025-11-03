Okinawa Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Okinawa Electric Power hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 156,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Okinawa Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 152,77 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at