Okinawa Financial Group,Inc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okinawa Financial Group,Inc stellte am 09.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 69,03 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Okinawa Financial Group,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 53,40 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent auf 12,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at