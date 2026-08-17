Okinawa Financial Group,Inc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Okinawa Financial Group,Inc lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 169,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 120,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okinawa Financial Group,Inc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at