Okinawa Financial Group,Inc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Okinawa Financial Group,Inc hat am 10.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 76,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 76,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 14,01 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Okinawa Financial Group,Inc 12,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at