Okinawa Financial Group,Inc stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okinawa Financial Group,Inc hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 143,38 JPY. Im letzten Jahr hatte Okinawa Financial Group,Inc einen Gewinn von 117,14 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Milliarden JPY – ein Plus von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okinawa Financial Group,Inc 14,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 529,11 JPY. Im Vorjahr waren 371,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Okinawa Financial Group,Inc in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 57,85 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at