Okinawa Financial Group,Inc stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okinawa Financial Group,Inc hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 125,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 99,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16,40 Milliarden JPY gegenüber 13,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at