Okinawa Financial Group,Inc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Okinawa Financial Group,Inc hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 168,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 125,17 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,63 Milliarden JPY – ein Plus von 19,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okinawa Financial Group,Inc 16,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at