Oklo A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oklo A präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,78 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,490 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at