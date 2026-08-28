Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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28.08.2026 02:05:00
Oklo and NuScale Power Have Shed a Combined 85.3% This Year. Why Are Nuclear Stocks Falling?
It has been a tough year for Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR). Shares of these nuclear power stocks have fallen by roughly 44% and 41%, respectively.It's strange to see nuclear energy stocks with such promising long-term growth potential struggle in this market. Demand from the artificial intelligence (AI) sector for more energy has caused analysts to predict a nuclear renaissance. Bank of America values the upcoming nuclear opportunity at a staggering $10 trillion. Why, then, are Oklo and NuScale struggling? There are three key reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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