Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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17.08.2026 17:50:00
Oklo Built a Nuclear Reactor in 229 Days. Here's Why the CEO Calls It a World Record.
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors, completed its construction of Groves One, its pilot isotope-production reactor, in just 229 days this June. CEO Jacob DeWitte subsequently claimed Oklo would build its reactors at a "world record speed" in the U.S. to serve the soaring energy demands of the AI boom and American manufacturing.Oklo's deployment of Groves One wasn't the fastest in history, since a few small reactors were deployed even faster during the early Atomic Age and Cold War. Still, it marked the fastest U.S. non-military reactor build under modern environmental and Department of Energy (DOE) regulations. Let's see why that's a bright green flag for Oklo's investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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