Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.09.2026 19:45:01
Oklo CEO Jacob Dewitte Sells 120,000 Shares for $4.6 Million
Jacob Dewitte, Co-Founder and CEO of Oklo Inc. (NYSE:OKLO), sold approximately 120,000 shares of Class A common stock on Sept. 1, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.59); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($38.53).
Oklo is an early stage advanced fission energy developer with a market capitalization of $6.8 billion, currently operating with 215 employees from its Santa Clara headquarters. The company is executing a capital-intensive commercialization strategy focused on deploying its Aurora powerhouse technology and establishing nuclear fuel recycling capabilities to address the growing demand for clean baseload power.
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