Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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22.07.2026 13:15:00

Oklo Could Become a Huge Winner in the AI Power Boom

Oklo (NYSE: OKLO) wants to supply the reliable nuclear power that expanding AI data centers may eventually require. Its pipeline, balance sheet, and influential relationships create meaningful upside, but the company must still overcome fuel, licensing, construction, and valuation risks before its ambitious power strategy becomes a proven business.Stock prices used were the market prices of July 3, 2026. The video was published on July 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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