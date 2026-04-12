Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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13.04.2026 01:05:00

Oklo Inc. Reports Soon. Here's Why I'd Buy Before the Number Drops.

Oklo Inc. (NYSE: OKLO) shares are now on sale. Since 2026, shares have fallen in value by nearly 40%. The company's market cap is now under $9 billion, even though the nuclear company is chasing a $10 trillion global opportunity. Analysts expect the company to report its next quarterly earnings announcement early next month. That earnings announcement could come with several positive surprises. There are two reasons in particular to buy before the numbers drop.According to Bank of America analysts, we're now entering a $10 trillion nuclear renaissance. "[N]uclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand," a report from the bank recently concluded. "Compared with other energy sources, it offers reliable baseload power, a smaller carbon footprint, and a higher energy return on investment." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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