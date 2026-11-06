Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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06.11.2026 14:55:28
Oklo Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Oklo Inc. (OKLO) revealed Loss for its third quarter of -$41.75 million
The company's earnings came in at -$41.75 million, or -$0.22 per share. This compares with -$29.72 million, or -$0.20 per share, last year.
Oklo Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$41.75 Mln. vs. -$29.72 Mln. last year. -EPS: -$0.22 vs. -$0.20 last year.
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