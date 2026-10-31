Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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31.10.2026 15:26:00
Oklo Is 86% Below Its All-Time High. Should You Buy at $27 or Wait?
Nuclear energy investors have one question on their minds: What the heck is going on with Oklo (NYSE: OKLO)?
The poster child of artificial intelligence energy, the driving force behind the "nuclear renaissance" (remember that?), the company challenging our conventional image of nuclear power as a sprawling industrial complex of steel and concrete, with enormous cooling towers looming ahead -- oh, that Oklo? It trades at $27 a share today, down 86% from an all-time high of roughly $194.
How does Oklo fall from $194 to $27, and more importantly, should you buy?
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|Oklo
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