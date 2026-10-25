Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
25.10.2026 19:45:00
Oklo Is Down 86% From Its High. Screaming Bargain or More Downside Ahead?
Imagine a punctured balloon that lifts up in the air before sinking to the ground. Or a plane in nosedive, or a yo-yo with a worn-out string. If you can picture that straight drop without the comeback, then, figuratively, you have a good impression of what Oklo (NYSE: OKLO) stock has done over the last 12 months or so.
In figures: an 86% drop. Oof. From $190 a share last October to about $28 as I write this. "Valuation reset" seems euphemistically inadequate to describe the plunge that this once favored nuclear stock has taken.
Speaking plunges, is that screaming that I hear? A screaming buy maybe? Could this downturn be an opportunity to pick up shares of Oklo? Will it ever return to $190? Or will this stock continue to fall?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|26,35
|-2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.