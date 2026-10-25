Oklo Is Down 86% From Its High. Screaming Bargain or More Downside Ahead?

Imagine a punctured balloon that lifts up in the air before sinking to the ground. Or a plane in nosedive, or a yo-yo with a worn-out string. If you can picture that straight drop without the comeback, then, figuratively, you have a good impression of what Oklo (NYSE: OKLO) stock has done over the last 12 months or so.

In figures: an 86% drop. Oof. From $190 a share last October to about $28 as I write this. "Valuation reset" seems euphemistically inadequate to describe the plunge that this once favored nuclear stock has taken.

Speaking plunges, is that screaming that I hear? A screaming buy maybe? Could this downturn be an opportunity to pick up shares of Oklo? Will it ever return to $190? Or will this stock continue to fall?

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