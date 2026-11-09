Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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09.11.2026 19:23:00
Oklo Is Down 86% From Its High. Will Shares Soar When Meta's Reactor Comes Online?
Oklo (NYSE: OKLO) develops small modular reactors, or SMRs. These nuclear facilities are faster to build and have lower upfront capital needs than conventionally sized nuclear power plants.
To sustain growth, the AI industry needs a massive amount of new energy to power its data center infrastructure. This desperate need for more energy from big-budget AI companies has led to a surge in interest in SMR developers, including Oklo.
Already, Meta Platforms has agreed to a 1.2 GW SMR system. Pre-construction is scheduled to begin in 2027. Full-scale construction is expected to start either in late 2028 or early 2029. Will the start of construction for Meta's SMR system help Oklo's stock price?
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