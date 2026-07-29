Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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29.07.2026 18:45:00
Oklo Is Down Over 75% From Its High. It's Still Not the Best Nuclear Stock to Buy.
Oklo (NYSE: OKLO) got off to a fast start. The small modular nuclear reactor (SMR) developer began trading on the New York Stock Exchange in May 2024 at around $10 per share and rocketed to nearly $175 per share by October 2025. Unfortunately, it has been all downhill from there. Shares currently sit more than 75% below their peak. While I like a good bargain, I'm still not buying this nuclear energy stock. Here's why and the one I'm buying instead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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