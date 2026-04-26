Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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26.04.2026 12:42:00
Oklo Is Interesting, but This Nuclear Stock Is a Better Buy
The world has entered into a nuclear renaissance in the past few years, with countries and companies taking renewed interest in the technology.In the United States, the Department of Energy is aiming to triple the country's nuclear output by 2050, and Microsoft is partnering with Constellation Energy to resurrect the Three Mile Island nuclear plant to power its data centers in the area.And one of the most interesting developments of this nuclear renaissance is the small modular reactor (SMR). They function the same way as full-scale nuclear power plants used around the world, but in a much more compact and scalable form. And they are a potential solution to the energy needs of data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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