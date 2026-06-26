Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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26.06.2026 02:05:00
Oklo Is Using AI to Design Nuclear Reactors Faster. Here's Why OKLO Stock Deserves a Second Look.
There are surprisingly strong synergies between nuclear energy and artificial intelligence.In many ways, nuclear energy stocks today can almost be considered AI stocks. That's because the multitrillion-dollar global data center build-out to support AI technologies requires an increasing number of new energy sources to come online. Nuclear energy is an ideal solution for many reasons. Nuclear energy typically offers low carbon emissions, reliable baseload power, and limited refueling requirements.But it's not just AI companies that are looking into nuclear. Nuclear companies are now looking into AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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