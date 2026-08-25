Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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25.08.2026 21:05:00

Oklo Isn't Exactly an AI Stock. Here's Why I Love It Anyway.

Oklo Inc. (NYSE: OKLO) isn't strictly an artificial intelligence stock. Instead, it's better classified as a nuclear energy stock. But the company's connection to the AI industry is clear and direct.Over the next few years, $7 trillion is expected to be spent scaling data center infrastructure. The pace and scale of this global build-out are unprecedented. While efficiency gains will undoubtedly be gained, data centers are inherently energy-intensive. And the current grid isn't nearly big enough to support the AI industry's future needs. In response, massive amounts of new energy generation capacity will be needed. In many ways, nuclear energy is an ideal solution. "As countries now race to secure the massive amounts of energy needed for leadership in artificial intelligence, nuclear energy is newly positioned to meet the moment," a report from Goldman Sachs declares. "After decades of underinvestment, a convergence of generational technological breakthroughs, intensifying geopolitical competition, and the need for clean, dense, reliable power is positioning nuclear energy for a renaissance." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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