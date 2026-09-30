Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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30.09.2026 16:59:00
Oklo Just Launched Another $1 Billion Stock Sale. Is This a Worrisome Trend or Business as Usual?
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors, is attracting significant attention as a next-gen nuclear energy stock. Its Aurora microreactors are much smaller than conventional reactors, but they can be deployed in off-grid and remote areas.
They're also prefabricated at factories before being delivered to the site for modular assembly, making it much cheaper and easier to construct a nuclear power plant. Moreover, they need refueling only once per decade because they can reprocess and recycle their own uranium pellets, whereas conventional reactors are still refueled in stages every two years.
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