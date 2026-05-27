Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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27.05.2026 18:00:00
Oklo Just Partnered With a National Lab to Build AI-Enabled Reactors. Is This the Nuclear Stock to Own Right Now?
It seems like everyone's getting into artificial intelligence (AI).From big tech companies vying to perfect their AI chatbots and offer AI-enhanced workflows to their cloud platforms to former sneaker companies reinventing themselves as AI companies, it seems there isn't a single industry that isn't rolling out some sort of AI-enhanced product or service to try to boost sales (and stock prices).And now, the nuclear industry has joined the AI race, thanks to nuclear start-up Oklo (NYSE: OKLO). Oklo just announced that it's launching a Strategic Partnership Project with the Idaho National Laboratory (INL), to "use AI technologies to accelerate advanced reactor and fuel-system design work."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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