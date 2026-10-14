Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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14.10.2026 13:45:00
Oklo Launched Another $1 Billion Stock Sale. Here's How Much Dilution Shareholders Have Absorbed Since It Went Public.
On Sept. 11, Oklo (NYSE: OKLO) launched an at-the-market (ATM) equity program to sell up to $1 billion in shares. While this is a normal way for pre-revenue companies to raise money, Oklo is doing it rather frequently.
The nuclear energy company has sold stock multiple times since going public via a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on May 10, 2024, resulting in significant dilution for early shareholders.
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