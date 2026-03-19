Oklo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oklo hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,720 USD. Im Vorjahr hatten -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at