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19.03.2026 06:31:28
Oklo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Oklo hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,720 USD. Im Vorjahr hatten -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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