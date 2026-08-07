Oklo Q2 Revenue Rises To $1.2 Mln From Zero Last Year, Loss Widens; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - On Friday, Oklo Inc. (OKLO) announced financial results for the second quarter, reporting a net loss of $48.5 million, or $0.28 per share, compared with $24.7 million, or $0.18 per share, in the prior year.

The net loss widened during the period, mainly due to higher operating expenses, which totaled $74.4 million, up from $28.01 million in 2025.

Revenue for the quarter stood at $1.2 million compared with no revenue in the previous year.

In the pre-market hours, OKLO is trading at $44.05, up 4.27 percent on the New York Stock Exchange.