Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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04.08.2026 22:00:01
Oklo Reports Earnings on Aug. 7. Here's What Investors Should Be Watching.
Oklo(NYSE:OKLO), the reactor developer, will report its second-quarter earnings before the bell on Friday, Aug. 7. Given Oklo’s current lack of revenue, its heavy losses, and its fairly aggressive valuation, the nuclear company will have to report big news for the stock to reverse course. So far in 2026, Oklo’s share price has lost about 40% of its value. And yet, many analysts remain bullish on nuclear energy, especially companies developing advanced reactors such as Oklo.Analysts from Bank of America (NYSE:BAC) see nuclear developing into a $10 trillion opportunity, with small reactors representing the “most consequential energy technologies for the next 25 years.” Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)