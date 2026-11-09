Oklo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oklo ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oklo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at