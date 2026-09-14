Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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14.09.2026 22:29:24
Oklo Stock Drops After Announcing $1 Billion Share Sale. Should Investors Panic?
Oklo Inc. (NYSE:OKLO) shares have dropped by nearly 20% over the past month as a slew of negative news became public.
On Sept. 1, it was revealed that CEO Jacob Dewitte sold roughly 120,000 shares for around $4.6 million. After the sale, Dewitte still holds more than 10 million shares valued at roughly $400 million. But it's never reassuring to see a CEO and co-founder of a company sell down their position.
Then, on Sept. 11, shares plunged 7% when Oklo revealed a new $1 billion stock sale program. The program authorizes the sale of around 27 million shares, diluting shareholders by up to 14.6%.
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