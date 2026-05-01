Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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01.05.2026 23:30:00
Oklo Stock Is Down 15%. Is It Finally Time to Buy?
Oklo (NYSE: OKLO) had a run for the ages in 2025, with a 238% gain that topped the broader market and most nuclear energy exchange-traded funds (ETFs).This year, however, has been a different story.Last year's market darling has fallen 15% in the last three months and is roughly flat for 2026. Indeed, investors seem to be taking a closer look at where the nuclear stock is right now, versus the promises that had amplified its momentous gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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