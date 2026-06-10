Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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10.06.2026 15:45:00
Oklo Stock Is Down 42% Over the Last 6 Months -- Will This New Fuel Program Reverse the Losses?
Over the last six months, pressure has mounted on Oklo (NYSE: OKLO), with shares dropping 44% as of this writing. The company keeps burning cash, and with no meaningful revenue, there hasn't been much to be excited about.What's needed for shares to rally is more positive updates, which can reignite investor confidence. We just saw an example of that on May 26, as Oklo says it's in advanced negotiations to be a part of a new government program.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)