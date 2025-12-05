Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
05.12.2025 18:24:00
Oklo Stock Is Up More Than 400% This Year. Here's Why I Wouldn't Buy It -- Yet
Sometimes, as an investor, you find a company you love. It's an innovator, or it's working on some very cool technology, or it's got some new way of doing business that's making waves in its industry, but you can't bring yourself to invest in it. Not yet, at least.Oklo (NYSE: OKLO) is one of those for me. The nuclear stock has shot up 426% in 2025 through Dec. 4, and there's a lot to love about it, but there is one very big problem holding me back from buying shares.Let's start with why I really like it, as well as why I think it is certainly one to watch.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.