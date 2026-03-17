Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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17.03.2026 20:08:28

Oklo Stock Jumped Today: Should You Buy Before Earnings?

After a subdued week, shares of Oklo (NYSE: OKLO) popped 10% in early Tuesday morning trade as investors braced for the company's earnings coming up at 5 p.m. today. While the nuclear energy stock retreated from those highs as the day progressed, it still traded in the green, up around 3% as of 1:30 p.m. ET Tuesday.Two major announcements just ahead of earnings have provided fresh momentum, and this latest development gives investors a compelling reason to pay close attention to Oklo's upcoming numbers and tune into its earnings conference call.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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