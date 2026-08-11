Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.08.2026 17:40:32
Oklo Stock Sank Another 26% in July. Is It a Buy?
The momentum behind artificial intelligence (AI)-linked nuclear energy stocks hit a brick wall in July, sending high-flying names like Oklo (NYSE: OKLO) into a nose-dive.Shares of the nuclear energy start-up tumbled 25.8% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. By the end of July, the drop had wiped about 80% of the stock's value from its October 2025 peak of $193.84.For a company promising to fuel the AI build-out with fast-fission reactors, winning important approvals from the Department of Energy (DOE), and securing massive partnerships, the sudden mid-summer fallout left many investors asking where the power went.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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