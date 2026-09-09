Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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09.09.2026 21:20:00
Oklo Trades at $43. Wall Street's Average Target Is $75. Here's What I Think It's Actually Worth.
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for nuclear power plants, has been a divisive stock since its market debut. After going public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on May 10, 2024, Oklo started trading at $15.50 per share.
It soared to a record high of $174.14 on Oct. 14, 2025, but it now trades at about $43. Wall Street's average price target for the stock is about $75. Let's see why Oklo's stock went through so many wild swings -- and where I think it will actually end up by the end of 2026.
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