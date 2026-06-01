BWX Aktie
WKN DE: A2AJYQ / ISIN: AU000000BWX7
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01.06.2026 18:31:54
Oklo vs. BWX Technologies: The Big Nuclear Revenue Face-Off and One Clear Winner
Oklo ((NYSE:OKLO) primarily designs and develops advanced fission power plants to provide commercial-scale energy and offers specialized nuclear fuel-recycling services.Among its recent developments, OkloIt formed a joint venture with Centrus Energy (NYSE:LEU) and announced a share sale to raise funds, while reporting negative free cash flow (FCF) of $50.7 million for the quarter ended March 31, 2026.BWX Technologies (NYSE:BWXT) manufactures precision nuclear components mainly for the U.S. Army, manages environmental site restoration projects, and supplies medical radioisotopes for diagnostic and therapeutic uses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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