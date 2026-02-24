Oklo Aktie

Oklo vs. NuScale: Which Nuclear Stock Looks Better for Patient Investors?

The International Energy Agency (IEA) projects that artificial intelligence (AI) will double its electricity consumption over the next few years.While there have been several solutions proposed to the problem of powering AI, one of the most compelling and promising is the small modular reactor (SMR).SMRs work the same way as a full-sized nuclear power plant does, but on a smaller scale. They generate less power as a rule but they also require less space and resources which makes them great for powering a cluster of AI data centers.
