Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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02.05.2026 10:05:00
Oklo vs. NuScale Power: Both Are Falling in 2026, but Only One Is Worth Buying Now
If 2025 was the year of nuclear power's resurgence, then 2026 is shaping up to be the year when the market stops and asks which of the most exciting nuclear stocks actually have a real business behind the hype.Indeed, two of nuclear energy's most promising companies, Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR), are both falling in 2026, with Oklo trading about 11% lower on the year and NuScale down nearly 27%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|12,14
|-2,57%
|Oklo
|70,40
|-2,90%