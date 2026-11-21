Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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21.11.2026 23:19:01
Oklo vs. NuScale Power: Which Nuclear Stock Is a Better Buy?
As data centers hunt for power, Oklo (NYSE:OKLO) and NuScale Power (NYSE:SMR) have emerged as two of the most prominent contenders in the nuclear space.
Both companies aim to build smaller reactors that can sit closer to the point of use. Oklo emphasizes fuel recycling and has unique partnerships, while NuScale focuses on a modular design already certified by federal regulators.
Image source: Getty Images.
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05.11.26
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06.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|3,36
|-11,81%
|Oklo
|17,90
|-5,79%
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