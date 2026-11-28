Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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28.11.2026 12:50:02
Oklo vs. NuScale Power: Which Nuclear Stock Will Rise 100% First?
The recent struggles for AI stocks have weighed heavily on nuclear energy stocks, particularly small modular reactor (SMR) developers like Oklo (NYSE:OKLO) and NuScale Power (NYSE:SMR), which have been dragged down alongside technology stocks. For long-term investors, however, this pullback presents a compelling buying opportunity given the massive projected growth of AI.
Artificial intelligence is highly energy-intensive. For AI adoption to continue, large amounts of new energy generation infrastructure will need to be constructed nearly worldwide. Nuclear energy can meet those rising energy needs with reliable, low-carbon baseload power.
But there's a problem: Conventional nuclear power plants can take a decade or more to build. They also require billions in capital.
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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