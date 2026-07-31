Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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31.07.2026 17:05:00
Oklo vs. NuScale vs. Bloom Energy: Which AI-Power Stock Is the Better Buy Now?
To feed the never-ending hunger of artificial intelligence (AI) data centers, big tech companies are seeking alternative solutions beyond relying on traditional power grids.Bloom Energy (NYSE: BE) offers a solution, with its solid oxide technology that provides on-site power. Other sources of power are expected to come from the nuclear energy sector, with Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR) each developing promising small modular reactors that can allow for more flexibility for placement and greatest scalability than traditional reactors.Between the three, however, I would give the edge to Bloom as the better buy at this moment for a simple reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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