Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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31.07.2026 17:05:00

Oklo vs. NuScale vs. Bloom Energy: Which AI-Power Stock Is the Better Buy Now?

To feed the never-ending hunger of artificial intelligence (AI) data centers, big tech companies are seeking alternative solutions beyond relying on traditional power grids.Bloom Energy (NYSE: BE) offers a solution, with its solid oxide technology that provides on-site power. Other sources of power are expected to come from the nuclear energy sector, with Oklo (NYSE: OKLO) and NuScale Power (NYSE: SMR) each developing promising small modular reactors that can allow for more flexibility for placement and greatest scalability than traditional reactors.Between the three, however, I would give the edge to Bloom as the better buy at this moment for a simple reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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