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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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23.09.2026 12:45:00

Oklo vs. NuScale vs. BWX Technologies: Ranking the 3 Popular Nuclear Stocks From Worst to First

Nuclear power is making a comeback, with Oklo (NYSE: OKLO), NuScale Power (NYSE: SMR), and BWX Technologies (NYSE: BWXT) each offering distinct nuclear stories. But which one stands out? Here's a look at these popular nuclear stocks, ranked from worst to first.

NuScale Power has one of the easiest stories for investors to understand. The company has developed a small modular reactor, and its design has already received certification from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). NuScale is also building out its supply chain and announced progress on securing components for its reactor.

Image source: Getty Images.

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