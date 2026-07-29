Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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29.07.2026 23:17:18
Oklo vs. Plug Power: Which Utilities Stock Is a Better Buy in 2026?
Are you seeking the future of clean energy? Choosing between Oklo (NYSE:OKLO) and Plug Power (NASDAQ:PLUG) involves weighing a pre-revenue nuclear developer against an established hydrogen player struggling with profitability.Oklo focuses on small modular reactors to provide localized power, while Plug Power builds a comprehensive hydrogen network for industrial use. Both companies are navigating a shifting energy landscape, making them favorites for investors interested in high-growth, high-risk opportunities within the green energy transition.Oklo designs advanced fission power plants and nuclear fuel recycling systems to provide clean energy. It aims to sell reliable power to data centers and military bases through long-term contracts. One key deal involves a project with Meta Platforms for an Ohio data center, though customer concentration like this adds a layer of risk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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